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Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

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Burdur'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarparak yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

BURDUR - Burdur'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Burdur merkez Ali Kemal Erdem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir halinde olan Fatma Y. idaresindeki 03 DZ 133 plakalı Fiat marka otomobil Vali Konağı Kavşağı'na geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Fatma Y. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Fatma Y. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa

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