Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'da kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

kaza bugün saat 19.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Akpınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berke Ö. yönetimindeki 01 AJS 270 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle uçtu. Araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Ö. ile araç sürücüsü Berke Ö. yaralı olarak Eğirdir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.