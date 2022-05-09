Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı Isparta'da kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu.
Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı
ISPARTA - Isparta'da kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
kaza bugün saat 19.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Akpınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berke Ö. yönetimindeki 01 AJS 270 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle uçtu. Araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Ö. ile araç sürücüsü Berke Ö. yaralı olarak Eğirdir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Emel Turan Kartal - 3. Sayfa