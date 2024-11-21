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Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı genç kız hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı genç kız hayatını kaybetti
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Gaziantep'te, kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilde bulunan genç kız hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te, kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilde bulunan genç kız hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde kırsal Karacaören Mahallesi Kuzeyşehir yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan araçtaki 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pınar Günoğlu (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nişanlı olduğu öğrenilen genç kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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