Kontrolden çıkan otomobil, direk ve ağaçlara çarptı: 1 yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp önce duvara ardından ardından direk ve ağaçlara çarptı.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp önce duvara ardından ardından direk ve ağaçlara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Bilim ve İnovasyon Merkezi mevkiinde meydana geldi. Enes Ö. idaresindeki 20 V 9914 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp önce duvara ardından direk ile ağaçlara çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
