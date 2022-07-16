Kontrolden çıkan otomobil direğine çarparak durabildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil direğine çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan otomobil direğine çarparak durabildi

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük- Bilecik karayolunda seyir halindeki 11 ABE 435 plakalı otomobil sürücüsü Atıl Ç. Osmangazi Caddesine geldiği esnada aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki kaldırımı aşarak, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Tragger Bilecik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title