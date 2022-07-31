Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Antalya'nın Kumluca İlçesinde boş dere yatağına düşen otomobil sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.

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Antalya'nın Kumluca İlçesinde boş dere yatağına düşen otomobil sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, bu gece saat 23.30 sıralarında Kumluca İlçesi Ahmet Aliağa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özkan Ö. idaresindeki 07 TM 574 Plakalı otomobil, Sanayi Kavşağında Koca Kesik istikametine dönmeye çalışırken kontrolden çıkıp Gavur Deresine düştü. Sürücünün otomobiliyle birlikte boş dere yatağına düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve polisler otomobiliyle birlikte dere yatağına düşen sürücü Özkan Ö.'yü bulunduğu yerden çıkardı. Özkan Ö., kaza yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Kumluca 3. Sayfa Haberler

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