Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluğa çarparak ters döndü

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan otomobil demir korkuluğa çarparak ters döndü. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 70 AAT 051 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki demir korkuluğa çarptıktan sonra ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen araçtan kendi imkanıyla çıkan sürücü olay yerinde gelen sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı olarak ambulans içerisinde kontrolden geçirildi. Araçtan yakıt sızması üzerine adrese itfaiye ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri de araçta kontrolleri sağlayarak gerekli müdahaleyi yaptı.

Kazaya karışan araç daha sonra çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.