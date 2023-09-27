Kontrolden çıkan otomobil cami avlusuna daldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil cami avlusuna daldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil cami avlusuna daldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza Sunguroğlu Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emrah Ş. yönetimindeki 06 BS 653 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çarşıbaşı Cami'nin avlusuna daldı. Araç demir korkuluklara çarparak durabilirken, kazada ölen yada yaralanan olmadı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa