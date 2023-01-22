Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 37. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 44 AR 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi önce orta ardından yan bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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