Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Sakarya D020 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya D020 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D020 Adapazarı-Kaynarca Karayolu Küçükhataplı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil, bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Sakarya, Tofaş, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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