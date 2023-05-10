Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde virajı alamayan sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kulu ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki LBXQ3620 yabancı plakalı otomobil, sanayi sitesi girişinde sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobilin tekerleri yerinden koptu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ö.K., olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA