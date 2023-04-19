Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan otomobil'in bariyerlere çarpması

sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza Çorum-Amasya Karayolu Elvan Çelebi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hacer G.yönetimindeki 61 AFJ 152 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hacer G. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.