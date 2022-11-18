Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı -Hastaneye giderken kaza yaptılar Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu yaşlı kadın yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı -Hastaneye giderken kaza yaptılar KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu yaşlı kadın yaralandı. Kaza Kastamonu - Karabük karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Kiremitçi idaresindeki 57 DA 557 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Satiye Alacan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesin sevk edildi. İnceleme başlatılan kazadan yara almadan kurtulan sürücü Kiremitçi, rampa aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirterek, hastaneye gitmek için Kastamonu'nun Araç ilçesinden yola çıktıklarını söyledi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Safranbolu Karabük 3. Sayfa Haberler

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