Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu 3 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak üzerinde meydana geldi. 68 ADZ 443 plakalı otomobil sürücüsü M.İ. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bahçe duvarından aşağıya uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde bulunan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.