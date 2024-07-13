Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde 350 Evler Mahallesi Bayır Sokak üzerinde meydana geldi. Nurten D. 60 ADA 477 plakalı Ford marka otomobil ile Bayır Sokak üzerinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedince bir evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Sağlık, Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Nurten D. ve araçta yolcu olarak bulunan Aysu D. yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bahçeye uçan otomobil vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.