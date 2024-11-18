Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza 5000 Evler Köprüsü girişinde meydana geldi. R.C.A. idaresindeki 06 GA 2053 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan G.Ç. ve A.C yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkartılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan R.C.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.