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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi: 1 yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi: 1 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İskilip Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi istikametinde seyir halinde olan Ali O. yönetimindeki 19 ACA 247 plakalı otomobil sis ve gizli buzlanma sebebiyle, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Önce orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan araç daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yerinden söküldü.

İskilip Belediyesi ve polis ekipleri tarafından yıkılan direk yoldan kaldırılırken, yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskilip Çorum 3. Sayfa Haberler

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