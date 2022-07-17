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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Unesco Mirası Pamukkale'ye doğru seyir halinde olan 48 ED 003 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin kontrollünü sağlamayan sürücü, yol ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Meydana gelen kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Otomobil içerisinde bulunan sürücü ile yolcu konumunda bulunan bir kişiyi yaralı olarak çevredekiler tarafından çıkarıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri trafiği bir süreliğine durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise sürücü ile yolcu konumunda olan yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası maddi hasar oluşan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik ise çift yönlü açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli Unesco 3. Sayfa Haberler

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