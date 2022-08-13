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Kontrolden çıkan otomobil alt geçide düştü: 2 yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil alt geçide düştü: 2 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogardan kent merkezi istikametine seyir halinde olan Emre D. idaresindeki 42 HC 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp alt geçide düştü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan yolcu B.Ş. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu Konya 3. Sayfa Haberler

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