Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Haberler

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı Kocaeli'de seyir halindeki otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı KOCAELİ - Kocaeli'de seyir halindeki otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 41 NU 265 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle H.Ö., eşi N.Ö. ve çiftin çocukları A.Ö. ile İ.A.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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