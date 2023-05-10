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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı : 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı : 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Karabük- Kastamonu karayolu Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Sami Ö. idaresindeki 35 EC 5649 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Seyit Mehmet D. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olan yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu Karabük 3. Sayfa Haberler

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