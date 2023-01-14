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Kontrolden çıkan otomobil 30 metreden ormanlık alana uçtu

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan otomobil 30 metreden ormanlık alana uçtu Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 30 metreden uçuruma uçtu.

Kontrolden çıkan otomobil 30 metreden ormanlık alana uçtu

ZONGULDAK - Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 30 metreden uçuruma uçtu. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Burak G. yönetiminde ki 67 AT 852 plakalı Ford marka otomobil, kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten uçuruma uçtu. Kazada şoför Burak G, yanında bulunan bir yetişkin ve 2 çocuk yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, afad ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen afad ekipleri yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından kazaya karışan Burak Gül isimli şoförün akrabası olay yerine gelerek araçın içerisinde yaralıların özel eşyaları topladı. Araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Tragger 3. Sayfa Haberler

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