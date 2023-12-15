Kontrolden çıkan motosiklette ölü sayısı arttı

Kontrolden çıkıp kamyonun altına giren motosiklette ölü sayısı ikiye yükseldi

10 gündür yaşam mücadelesi veren gençten acı haber geldi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde önündeki motosiklete çarparak kontrolden çıkan motosikletin karşı şeritte ilerleyen kamyonun altında kalması sonucu yaşanan kazada sürücünün hayatını kaybetmesinin ardından yaralı olan aynı motosiklette yolcu olarak bulunan gençten de acı haber geldi. Bahadır Demirdelen'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 4 Kasım tarihinde Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup genç motosikletiyle seyir halindeyken arkada bulunan motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay ile yolcu Bahadır Demirdelen çarpmanın etkisiyle yola savuldu. Reşit Altunçay, karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Altunçay'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Demirdelen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 Kasım tarihinden buyana tedavisi devam eden Demirdelen'den de 10 gün sonra acı haber geldi. Demirdene tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

"Kaza kamerada"

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda ilerleyen iki motosikletten arkada gelenin öndeki çarptığı ve sürüklendiği anlar, kamyonun şahsın bir gencin üzerinden geçtiği anlar yer aldı.