Kontrolden çıkan motosiklet kaza yaptı, sürücü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan motosiklet kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü hakimiyetinde bulunan 41 ARF 563 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaza yaptı. İsmi öğrenilemeyen sürücü savrularak yaralanırken, durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.