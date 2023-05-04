Kontrolden çıkan motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı

Bolu'da yavaşlamak isteyen motosikletli, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde motosikletin kaymasıyla kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşağa girmek isteyen ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 14 ABC 298 plakalı motosiklet yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, dönel kavşak içerisindeki 14 GG 768 plakalı kamyonetin lastik kısmına çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerde yaralı olarak yatan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Kazanın ardından meraklı vatandaşlar, olay yerinde yoğun kalabalık oluşturdu. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. - BOLU