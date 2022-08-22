Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda kontrolden çıkan motosiklet devrildi, kazada sürücü yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda kontrolden çıkan motosiklet devrildi, kazada sürücü yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Karasu ilçesi D-650 Karayolu Tuzla Mahallesi mevkiinde Karasu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf B. idaresindeki 34 BHJ 572 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaskı sayesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsü kazayı çeşitli yerlerinden aldığı yaralarla atlattı. Yaralı Yusuf B., ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün 3. Sayfa Haberler

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