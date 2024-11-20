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Kontrolden Çıkan Motosiklet Ağaçlara Çarptı: 2 Yaralı

Kontrolden Çıkan Motosiklet Ağaçlara Çarptı: 2 Yaralı
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Karaman'da motosikletin kontrolden çıkarak ağaçlara çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan motosiklet ağaçlara çarparak savruldu: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarparak savrulması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi 1903. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra savruldu. Kazada motosiklette bulunan M.K. ile M.T.K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, M.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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