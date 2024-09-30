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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet, iki park halindeki araca çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Erva A. ve yolcu Ecrin A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan motosikletin 2 araca çarparak durabildiği trafik kazasında yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Alp Sokak istikametinden Şehit Ayhan Ünver Caddesi istikametine seyir halindeki 11 ABZ 959 plakalı motosiklet sürücüsü Erva A. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun sonucunda kontrolden çıkan araç ilk olarak sol tarafında park halinde bulunan 11 ABE 462 plakalı araca, ardından yine park halindeki 11 AC B854 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ecrin A. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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