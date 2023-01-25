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Kontrolden çıkan minibüs park halindeki 4 aracı biçti

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan minibüs park halindeki 4 aracı biçti

Başkent'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs park halindeki araçların arasına daldı.

Başkent'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs park halindeki araçların arasına daldı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Altındağ ilçesi Bostancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, park halinde duran araçlara çarptı. Kazda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Toplam 4 araçta hasar var"

Kazanın mağdurlarından İsa Uysal, "Sabah beni aradılar. Araçlarıma dolmuş çarpmış. Dolmuş önce çöp tenekesine çarpmış. Arkasından da bizim aracımıza çarpmış. Bizim araçta öndeki arabaya çarpmış. Can kaybı yok ama maddi hasarımız var. Toplam 4 araçta hasar var. Bizim 2 aracımızda ağır hasar var. Ardından da polisler geldi. Araçları kaldırıp çalışma başlattılar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ 3. Sayfa Haberler

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