Kontrolden çıkan kamyonet, motosiklete böyle çarptı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu iki kişi yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Foça Mahallesi, Barış Manço Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.A., 48 AAV 531 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen kamyonet, seyir halinde olan 48 AED 905 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü E.Ö. ile yolcusu B.T.U. yola savrulurken, kamyonet, park halinde bulunan 48 Z 1987 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan 2 yaralı Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin motosiklete çarpması ve yolcuların yola savrulması an be an kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.