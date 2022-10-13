Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan kamyonet dükkana daldı, genç doktor hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan kamyonet dükkana daldı, genç doktor hayatını kaybetti Ataşehir'de yola süratli giren kamyonet şoförü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip dükkana daldı, kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma...

Kontrolden çıkan kamyonet dükkana daldı, genç doktor hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ataşehir'de yola süratli giren kamyonet şoförü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip dükkana daldı, kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti.

Olay sabah 05.30 sularında Ataşehir Kayışdağ Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FTG 740 plakalı kamyonet şoförü kavşağa süratli bir şekilde girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför önce taksiye daha sonra yol üzerinde bulunan dükkana daldı. Olay esnasında dükkanın kapısında duran 2 kişiden biri olan, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Buğra Kaan Yücebaş çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer şahıs ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dükkanda maddi hasar oluşurken olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayın ardından kamyonet şoförü olay yerinden kaçarken, olay yeri inceleme ekipleri kamyonet çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapattı. Polis olay ilgi inceleme başlattı. Öte yandan Yücebaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ataşehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title