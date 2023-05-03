Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarptı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan kamyonet beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyonet kullanılmaz hale geldi. - ZONGULDAK