Kontrolden Çıkan Kamyonet 5 Araca Çarptı

Kontrolden Çıkan Kamyonet 5 Araca Çarptı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, park halindeki 5 araca çarparak bir iş yerinin duvarına da vurdu. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet önce park halindeki 5 araca sonra duvara çarptı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, önce park halindeki 5 araca ardından iş yerinin duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömercikler Mahallesi 8014 Sokak'ta, C.K. idaresindeki 54 BY 996 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce park halindeki 5 araca ardından bir iş yerinin duvarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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