Kontrolden Çıkan Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Kontrolden Çıkan Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon devrildi. Olayda bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara-Konya Kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınları Karahamzalı güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AKZ 438 plakalı Mercedes marka kamyon kontrolden çıkarak refüj bariyerlerine çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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