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Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu üzerinde Mehmet Ali Ç., idaresindeki 02 BF 446 plakalı kamyon Şambayat Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Mehmet Ali Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Gölbaşı Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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