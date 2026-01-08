Haberler

Hafriyat kamyonunun bahçedeki 4 araca çarptığı kaza kameda

Ankara Keçiören'de bir hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak apartman bahçesine girdi ve 4 araca çarptı. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. Maddi hasar 6 milyon lira olarak değerlendiriliyor.

Ankara'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, duvar ve ağacı yıkarak girdiği apartman bahçesindeki 4 otomobile çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saat 07.00 sıralarında Keçiören ilçesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak geriye doğru savrulup bir apartmanın bahçesine girdi. Apartmanın bahçe duvarı ve ağaçlar yıkılırken, kamyonun çarptığı 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan kazada hasar gören araçlardan 2'si kullanılamaz hale geldi. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bugün bunu yapan yarın birisinin canına da kastedebilir"

Kazada aracı hasar gören Müzeyyen Sonel, kamyon şoförünün madde etkisi ya da alkol etkisinde olduğunu iddia ederek, "Sabah büyük bir gürültüyle uyandık. Buradan sürekli kamyon geçtiği için alışkındık bu seslere. Camdan baktığımda ağacın devrildiğini gördüm. Daha sonra hasar alan araçları gördüm. Kamyon sürücüsü olayın ardından kaçmış. Geri geri gelerek önce bahçeye girmiş, duvarı yıkmış. Sonrasında da araçlara çarpmış. Büyük korku yaşadık. Araçlarımızın kaskosu var ama değer kaybına uğradı. Kamyonun herhangi bir arızası olduğunu düşünmüyorum. Sürücünün madde veya alkol etkisinde olduğunu düşünüyorum. Yoksa aynı hızla kazadan sonra buradan kaçamazdı. 4 araçtan ikisi hurdaya döndü. Bizim toplam kaybımız 3 milyon lira, komşumuzun aracı da 3 milyon lira. Bina hasarlarını dahi hesaba katmadığımızda 6 milyon liralık bir zarar ortaya çıkıyor. Şikayetçiyiz. Sonuna kadar takip edeceğiz. Bugün bunu yapan yarın birisinin canına da kastedebilir. Burası okul bölgesi ve çocuklara da zarar gelebilirdi. Büyük maddi zarara uğratıldık. Çok üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

