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İşçileri taşıyan otobüs ağaçlara çarparak durabildi

3. Sayfa Haberleri

İşçileri taşıyan otobüs ağaçlara çarparak durabildi Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarında bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarparak durabildi.

İşçileri taşıyan otobüs ağaçlara çarparak durabildi

KOCAELİ - Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarında bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarparak durabildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 41 P 4161 plakalı Temsa marka otobüs İzmit istikametine doğru seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İşçileri evlerine bırakmak üzere yolda olduğu öğrenilen servis önce kaldırıma çıktı ardından aydınlatma direği ve birkaç ağaca çarparak durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaralı olmadığı öğrenildi. Eve gitmek üzere yolda olan işçiler, olay yerine gönderilen başka bir servisle evlerine götürüldü. Kazaya karışan otobüs ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

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