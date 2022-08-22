Kontrolden çıkan işçi minibüsü devrildi: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan işçi minibüsü devrildi. Sakarya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan işçi minibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 5 işçi yaralandı. Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan 54 BA 231 işçi minibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 5 işçi yola savrularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yola savrulan yaralılar, ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler

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