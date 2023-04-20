Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç taklalar atarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca-Karasu yolu Küçük Kaynarca Mahallesi mevkiinde, M.E.K. idaresindeki 54 YA 059 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak taklalar atarak yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü M.E.K. ile araçta bulunan M.K., S.K., G.K. ve R.E.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA