Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza, Adapazarı istikameti Müezzinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 54 AAK 776 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya Tragger 3. Sayfa Haberler

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