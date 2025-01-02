Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ş. (42), idaresindeki 50 DU 392 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Ş. (41), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılarak ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN