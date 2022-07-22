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Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Eflani - Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün isminin öğrenilemediği 37 RD 896 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük Tragger 3. Sayfa Haberler

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