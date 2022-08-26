Kontrolden çıkan dondurmacı boş kanala kanala uçtu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan dondurma yüklü kamyonet, tel örgüleri aşarak boş sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkartıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesi Kz/6 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketlere dondurma dağıtımı yapmakta olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki tel örgüleri aşarak boş sulama kanalına uçtu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su kanalına aracıyla birlikte uçan yaralı sürücüyü kurtarmak için hızla çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin kanal içerisinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, itfaiye tarafından merdivenle kanaldan tahliye edildi. Kamyonette yüklü olan dondurmalar çevreye saçılırken, büyük maddi hasar oluşan kamyonet çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı. - DENİZLİ