Kontrolden çıkan dolmalık biber yüklü kamyon refüje devrildi - Haberler

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Kontrolden çıkan dolmalık biber yüklü kamyon refüje devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan dolmalık biber yüklü kamyon refüje devrildi

Afyonkarahisar'da devrilen dolmalık biber yüklü kamyonun sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Afyonkarahisar'da devrilen dolmalık biber yüklü kamyonun sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Dereköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A., idaresindeki 17 SA 007 plakalı kamyonun sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazanın ardından araç sürücüsü kendi imkanları ile kamyonun içerisinden çıkmayı başarırken ardından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazada dorseden yola saçılan poşetler içerisindeki dolmalık biberler ise olay yerine gelen bir başka kamyona nakledildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

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