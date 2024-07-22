Üye Girişi
Haberler

Kontrolden Çıkan Cip Akaryakıt İstasyonuna Dalıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir cip, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Faciadan kıl payı dönülen kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bursa- Eskişehir kara yolu Batıkent mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde bulunan R.Ç. idaresindeki 34 KDJ 793 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Hızla akaryakıt istasyonuna dalan cip, içerde bulunan 26 B 9369 plakalı kamyonete ve pompalara çarparak durabildi. Kaza sonucunda cipte, kamyonette ve akaryakıt pompalarında büyük maddi hasar oluştu.

Faciadan kıl payı dönülen kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Olaylar Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Lugano Fenerbahçe maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? BELLİ OLDU! Masterchef kim kazandı? UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title