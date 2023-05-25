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Kontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralı Kırıkkale'de şarampole devrilen çekicinin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de şarampole devrilen çekicinin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Konya Kara Yolu üzerindeki Karakeçili Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. idaresindeki 42 AIT 020 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan sürücü M.A.T. ile yanında yolcu olarak bulunan M.E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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