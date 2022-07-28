Kontrolden çıkan boya yüklü tır devrildi, ölen ya da yaralanan olmadı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan boya yüklü tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptıktan sonra yol ortasındaki rerüje devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından ciddi miktarda maddi hasra meydana geldi.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit K., idaresindeki 33 AS 096 çekici sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır önce kırmızı ışıkta bekleyen Muharrem Y.'nin kullandığı 42 UL 252 plakalı otomobile çarptı. Ardından yol ortasındaki refüje devrildi. Kazanın ardından tırın dorsesinde bulunan tonlarca boya kutusu etrafa dağıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR