Kontrolden Çıkan Araç Yolda Kazaya Neden Oldu

Kontrolden çıkan araç önce başka bir araca, sonra yakıt istasyonuna daldı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan ticari araç anayolda kayarak önce tali yoldan çıkan araca sonra yakıt istasyonuna daldı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün idaresindeki hafif ticari araç ana yol üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan araç adeta drift atarcasına önce tali yolda bekleyen araca, ardından yakıt istasyonuna daldı. Kaza da şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.