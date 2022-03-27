Kontrolden çıkan araç tarlaya devrildi: 5 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp tarlaya devrildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp tarlaya devrildi. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Doğankaya Mahallesi yakınlarında Akhisar-Gördes karayolunda saat 18.40 sıralarında Y.Ş. (36), idaresindeki 20 AEN 59 plakalı otomobil ile Gördes istikametinden Akhisar yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın yolun sağ tarafındaki tarlaya girip takla atarak devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Meydana gelen kaza sonucunda araç sürücüsü Y.Ş. ve araçta yolcu olarak bulunan N.Ş. (35), Y.E.Ş. (4), M.Ş. (61) ve H.Ş. (58) yaralandı. H.Ş.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma tarafından adli tahkikata başlandı. - MANİSA

Kontrolden çıkan araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tragger, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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