Kontrolden çıkan araç takla attı - Haberler

Kontrolden çıkan araç takla attı Muğla'nın Milas ilçesinden Bodrum istikametine seyreden ticari araç takla atarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Muğla'nın Milas ilçesinden Bodrum istikametine seyreden ticari araç takla atarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu üzerinde seyreden 48 BN 689 plakalı ticari araç, Karakaya Mevkii'nde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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